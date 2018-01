Valentijnverwennerijen in De Zilverlink 30 januari 2018

De Filoetjes organiseren op zaterdag 10 februari voor de allereerste keer een Valentijnsspecial in De Zilverlink aan de Meensesteenweg. "Dit om centen in te zamelen om tweejaarlijks een laagdrempelige kinderfoor te kunnen organiseren", duidt Dieter Vansteelant. "Zo'n foor is niet alleen arbeidsintensief naar voorbereiding toe en op de dag zelf maar is financieel ook niet evident. Daarom organiseren we dit jaar een rommelmarkt op de parking van Hubo aan de Brugsesteenweg. Dit op 8 april. Volgend jaar is er dan opnieuw een kinderfoor." Maar wat houdt die Valentijnsspecial precies in? De Filoetjes brengen een 18-tal exposanten samen die Valentijn en verwennerij hoog in het vaandel dragen gaande van een chocolatier, een bloemist, gelegenheidsgeschenken, kledij... Van 15 tot 16 uur is er een modeshow en kunnen kideren zich uitleven met een workshop pizza's maken, kindergrime en ballonplooien. De toegang is gratis. Meer op www.rommelmarktkinderfoorroeselare.be. (CDR)