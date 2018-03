Vakantiewerking Babbeloe breidt aanbod uit 07 maart 2018

Babbeloe, die vakantiewerking voor kinderen met een beperking organiseert, breidt de tienerwerking uit. Eerder konden kinderen er twee dagen per week terecht in de vakantie, maar vanaf de zomervakantie worden dat vijf volle dagen. "De uitbreiding komt er op vraag van ouders, medewerkers van VOC Opstap en van de jeugdraad", legt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a) uit. "Elke donderdag voorzien we een uitstap en op vrijdag gaan we naar het Kerelsplein", vult coördinator Benjamin Schatteman aan. Wie meer info wil, kan terecht op 051 20 65 59 of op de website van VOC Opstap. (SVR)