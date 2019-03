Vakantiebeurs Wallonië in Vlaanderen klokt af op 15.000 bezoekers CDR

21 maart 2019

07u24 0

De gratis vakantiebeurs Wallonië in Vlaanderen op de Grote Markt afgelopen weekend is een groot succes geworden, zo is nu gebleken uit de cijfers. “De beurs heeft vijftienduizend bezoekers gelokt”, weet toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V). “Nog voor de deuren openden op vrijdag stonden de mensen al aan te schuiven.”

Vijftienduizend is een enorm cijfer voor een stad als Roeselare. Ter vergelijking: vorig jaar deed de beurs Wallonië in Vlaanderen Antwerpen aan. Toen daagden twintigduizend geïnteresseerden op.