Vaderlandslievende verenigingen willen verzetsheldin Simonne Brugghe eren met eigen straatnaam Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

15 februari 2019

16u58 0 Roeselare De Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen in Roeselar (VVVR) wil dat er een straat vernoemd wordt naar de Roeselaarse verzetsheldin Simonne Brugghe en heeft daarom een online petitie gelanceerd.

De Roeselaarse Vaderlandslievende verenigingen ijveren al langer voor de erkenning van de jonge verzetsheldin. Voorzitter Geert Messiaen lanceerde de oproep al tijdens de herdenkingsplechtigheid rond de Poolse bevrijding in september. “Het is in grote mate te danken aan haar heldenmoed dat Roeselare snel heroverd werd op de Duitsers in 1944", legt Messiaen uit. “De 22-jarige lerares werkte als spionne voor de geallieerden en gaf belangrijke militaire informatie door aan de Poolse generaal Maczek. Ze verdient erkend te worden voor die moed, zeker met het oog op de 75ste verjaardag van de bevrijding in 2019.”

De Nationale Vereniging voor Miliciens en Beroepsmilitairen van België afdeling Roeselare deelt die mening en startte een online petitie in de hoop gehoor te krijgen bij het stadsbestuur. “Voor haar heldendaad werd Simonne Brugghe beloond met een medaille voor dapperheid uit handen van de Poolse generaal Maczek. Maar die erkenning leidde tot afgunst bij sommige leden van het het verzet, waardoor Simonne Brugghe nooit officieel erkenning kreeg in de eigen stad. Zowel Simonne Brugghe als generaal Maczek verdienen een straatnaam.”

“Volledig mee akkoord, maar de opportuniteit moet zich uiteraard voordoen”, reageert cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V).

Je vindt de petitie op www.change.org/p/stadsbestuur-roeselare-town-council-roeselare-roeselare-1944-straatnamen-voor-street-names-to-simonne-brugghe-polish-general-maczek.