Vader vraagt rechter om contactverbod met zoon 01 februari 2018

Op de rechtbank in Kortrijk moest een 26-jarige jongeman zich gisterenmorgen verantwoorden voor het afpersen van oudere mensen wiens vertrouwen hij gewonnen had. Ook brak hij op twee januari vorig jaar binnen in het huis van zijn grootmoeder om haar 10 euro af te dreigen aan haar bed. De dame van 83 jaar schrok zich kapot en gaf uit schrik voor haar kleinzoon het geld af. Dieter W. werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor het gewelddadig afpersen van zijn ouders en grootouders. Deze keer kwam de vader van de jongeman naar de rechtbank om de rechter te vragen om een contactverbod op te leggen zodat hij niet meer bij zijn ouders, broer en grootouders mag langs gaan. "We hebben elk moment van de dag schrik dat hij komt opdagen en op een gewelddadige manier ons alweer geld wil aftroggelen. Op dit moment verblijft Dieter W. in de cel. Hij riskeert voor het aftroggelen en bestelen van oudere dames 18 maanden gevangenisstraf en 1.200 euro boete. Voor het inbreken bij zijn oma en het aftroggelen van tien euro riskeert hij nog eens twee jaar cel. Vonnis op zeven februari. (AHK)