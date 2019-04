Vader en zoon overvallen aan begraafplaats, politie vat drie daders VHS/CDR

14 april 2019

19u59 0 Roeselare Drie jonge kerels die vrijdagavond aan de begraafplaats langs de Groenestraat een vader en zijn zoon overvielen, werden kort nadien bij de lurven gevat door de politie. Eén van hen was vrij onder voorwaarden.

Alesio Van Coillie en zijn vader maakten vrijdagavond, zoals ze dat wel meer doen, een wandeling. Aan de begraafplaats langs de Groenestraat werden ze rond 23 uur uit het niets aangevallen door drie jonge kerels. Die gaven de vader enkele rake klappen tegen het hoofd en beroofden de man van zijn geld. Zoon Alesio slaagde erin weg te lopen en de politie te bellen. Die was snel met flink wat ploegen ter plaatse. Dankzij een accurate persoonsbeschrijving, mooi zoekwerk en een tikkeltje geluk kon het trio in de buurt worden ingerekend. Eén van hen was vrij onder voorwaarden en werd ter beschikking gesteld van het parket. De twee anderen mochten na verhoor weer beschikken.