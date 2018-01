Vader (60) die drugskoerier wordt, riskeert 42 maanden cel 02u31 0

Een 60-jarige man uit Wielsbeke riskeert 42 maanden gevangenisstraf omdat hij samen met een 29-jarige man uit Roeselare in 2016 een speedhandeltje had opgezet. Ronny K. (60) leerde de man via zijn drugsverslaafde zonen kennen. Het duo zou tot één kilogram speed per week verkocht hebben.





"Die hoeveelheid is ferm overdreven", pleitte de advocaat van de 60-jarige man, Robbie Dewaele. "Hij kreeg van de dealer uit Roeselare 20 euro per 25 gram die hij leverde en reed vooral rond. Voor een man die anders een leefloon heeft van 60 euro per week, was dat veel geld. in totaal verdiende hij daar zo'n 1.600 euro mee." Toen beide heren tijdens hun voorhechtenis werden vrijgelaten, reden ze onmiddellijk naar Nederland om opnieuw speed aan te kopen. Tijdens een huiszoeking vond de politie 300 speed in de diepvries van Ronny K. Sindsdien zitten beide tot op vandaag in de cel. Ronny K. en Marvin K. riskeren elk 42 maanden cel, 8.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 32.400 euro vermogenswinst. Het vonnis volgt op 17 januari. (AHK)