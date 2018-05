Unizo: "Herbekijk verkeersvrij stuk Ooststraat" 11 mei 2018

02u39 0 Roeselare Unizo Roeselare wil dat de knip aan het station verdwijnt en dat het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat terug opengesteld wordt.

Dat staat in de prioriteitenbundel die de middenstandsorganisatie woensdagavond bezorgde aan de politieke partijen naar aanleiding van de verkiezingen. "Het lijkt ons duidelijk dat de knip aan het station een verkeerde keuze is geweest. Het is de oorzaak van heel veel onheil en verkeersoverlast", zegt voorzitter Bernhard De Muynck. "Verder moet ook het verkeersvrije deel van de Ooststraat herbekeken worden. Het lijkt ons geen toeval dat de meeste leegstaande panden in de Ooststraat in het verkeersvrije stuk liggen. Winkels hebben nood aan passage. Ook het afsluiten van de Trakelweg lijkt op z'n minst een weinig logische keuze te zijn geweest." Volgens De Muynck kan de circulatie met relatief kleine ingrepen een stuk beter. "Het weghalen van de betonblokken op het kruispunt van de Paterstraat en de Zuidstraat had onmiddellijk een positief effect." Verder opvallend is dat Unizo aandringt op een kantorenstudie. "Het aanbod aan kantoorruimte in Roeselare swingt de pan uit. Overal langs de ring worden nieuwe kantoorgebouwen neergepoot zonder dat we weten of daar eigenlijk wel vraag naar is. Aan de andere kant is er een tekort aan gebouwen voor kmo's. We vragen een duidelijke visie van het stadsbestuur." Met vijfhonderd leden is Unizo Roeselare de grootste afdeling van onze provincie. (SVR)