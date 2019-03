Uniek: supportersclub Tatanka maakt verplaatsing met spelersbus AA Gent Charlotte Degezelle

21 maart 2019

19u52 0 Roeselare De leden van Tatanka, de officiële supportersclub van AA Gent in West-Vlaanderen, krijgen zondag de kans om te ontdekken hoe een voetballer zich voelt op weg naar een match. Zondag krijgen zij, als eerste officiële supportersclub ooit, de kans om de verplaatsing van hun lokaal in café ’t Motje de verplaatsing te maken naar de kwartfinale van de KAA Gent Ladies in Oostakker.

Tatanka heeft niet alleen iets met de Buffalo’s maar ook iets met spraakmakende verplaatsingen. In 2016 werd de supportersclub, die 280 West-Vlaamse supporters van blauw-wit verenigt, nog uitgeroepen tot Belgisch kampioen kortste supportersverplaatsing omdat ze verplicht waren een supportersbus in te leggen voor de match van AA Gent tegen KV Oostende die in het Roeselaarse Schierveldestadion werd beslecht. Zondag doen ze nog iets straffer en trekken ze op verplaatsing met de spelersbus van hun favoriete ploeg. ”Wij zijn de enige supportersclub van AA Gent die zich zo duidelijk profileert ook achter de damesploeg, de KAA Gent Ladies, te staan”, vertelt secretaris Gaspar Haenecaert. “We maken werk van steeds betere contacten met de dames en speelster Jody Vangheluwe is zelfs al een tijdje onze meter. Om de band tussen supporters en spelers nog wat aan te halen, startten we vorig jaar de Tatanka Challenge. Vorig jaar werden we uitgedaagd om met 20 leden aanwezig te zijn bij een bekermatch van de ladies. Dat is gelukt, maar net daardoor moeten we dit jaar met 40 present tekenen.”

Voor een match van de Buffalo’s lukt dat probleemloos, maar damesvoetbal blijft toch nog altijd minder populair. “Om toch te slagen, wilden we de verplaatsing naar de kwartfinale van de Beker van België, tegen de vrouwenploeg van Anderlecht, die zondag om 15 uur in Oostakker wordt gespeeld aantrekkelijker maken. Zo groeide het idee om de spelersbus in te schakelen. Geen enkele andere officiële supportersclub deed ons dit al voor”, aldus Gaspar. “Normaal is men heel zuinig op de bus en bovendien is die veelal bezet als wij op verplaatsing gaan. Maar het is ons gelukt dankzij onze goeie reputatie. Vorig jaar werden we officieus uitgeroepen tot de meest gezinsvriendelijke supportersclub. Dat is een mooie adelbrief die we konden voorleggen aan de busmaatschappij. Het feit dat ze geen schrik moesten hebben voor hooligans opende deuren voor ons. Meer nog, we kregen zelfs een mooie prijs.”

Zondag wordt de spelersbus omstreeks 13 uur verwacht aan café ’t Motje in de Rumbeeksesteenweg. “Er kunnen maximaal 38 leden mee. De bus zit nog niet volledig vol. Wellicht is dat te wijten aan de verschillende carnavalsactiviteiten her en der in de provincie. Speciale regels vaardigden we niet uit. Ins intern reglement stelt sowieso dat je niet op een ander doet, wat je thuis niet doet. Maar ik denk eerder dat onze leden nog in staat zijn om de bus achteraf een stevige poetsbeurt te geven, dan er iets in te mispeuteren. De bus staat symbool voor AA Gent dus het respect is groot.”