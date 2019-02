Uniek in Vlaanderen: Roeselare geeft burgers via Facebook inspraak in bestuursakkoord Charlotte Degezelle

25 februari 2019

14u31 0 Roeselare De Roeselaarse bestuursmeerderheid van CD&V, sp.a en de Vernieuwers en Open VLD lanceert de Facebookpagina en website ‘Vooruit Met Roeselare’ waarmee ze de burger een inkijk bieden in en inspraak geven bij de opmaak van het bestuursakkoord dat op 3 april een feit moet zijn. Het initiatief is uniek in Vlaanderen.

Op 24 oktober al stelde het vernieuwde stadsbestuur haar bestuursakkoord, vertrekkende van acht krachtlijnen voor het Roeselare van de toekomst, voor. Sindsdien wordt hard gewerkt om dit akkoord te vertalen in een 600-tal concrete maatregelen, die getoetst worden naar de financiële haalbaarheid binnen de meerjarenplanning 2020 - 2025. Het gedetailleerde bestuursakkoord zal aan de Roeselarenaar worden voorgesteld op woensdagavond 3 april in CC De Spil.

Sinds de lancering van die krachtlijnen worden diverse actoren zoals verenigingen en organisaties bevraagd naar hun ideeën en input. Tot 3 april staan nog meer dan 40 van die ontmoetingen gepland. Om de Roeselarenaar hierbij te betrekken wordt nu de facebookpagina ‘Vooruit Met Roeselare’ gelanceerd. “Wij willen de Roeselarenaar enerzijds aantonen dat het bestuursakkoord er is gekomen door veel gesprekken met experts en betrokken personen, maar anderzijds willen wij hen ook uitnodigen om met ons in debat te gaan”, verduidelijkt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “De Facebookpagina en website www.vooruitmetroeselare.be geven de Roeselarenaar de kans om, voortwerkend op de acht krijtlijnen die bij alle inwoners in de bus vielen, zijn input te geven en de consultatierondes online mee te volgen.”

Met de campagne ‘Vooruit Met Roeselare’, die uniek is in Vlaanderen, zet het stadsbestuur maximaal in op participatie en betrokkenheid. “Het bestuursakkoord zal op 3 april het resultaat zijn van een gedragen campagne waarbij er actief naar de burger werd geluisterd. Stad Roeselare wil actief luisteren en een volledig uitgewerkt bestuursakkoord voorstellen waarbij de toekomstplannen voor de komende 6 jaar uitgetekend zijn.”

Elke Roeselarenaar is welkom op de voorstelling van het bestuursakkoord op 3 april om 20 uur. Inschrijven kan via www.vooruitmetroeselare.be.