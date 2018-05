Umbrosa verdubbelt personeel in negen maanden PRODUCENT DESIGNPARASOLS BREIDT ENORM UIT NA VERHUIS CHARLOTTE DEGEZELLE

01 juni 2018

02u34 0 Roeselare Het gaat Umbrosa voor de wind. Amper negen maanden nadat de producent van designparasols verhuisde naar het vroegere gebouw van Wever & Ducré is het personeelsbestand verdubbeld. Bovendien worden alle parasols nu van a tot z in eigen huis vervaardigd.

Umbrosa brengt een stukje Roeselare naar onder meer de Malediven, maar bouwde de voorbije maanden in het vroegere gebouw van Wever & Ducré hun eigen paradijsje uit. "Voor de verhuis hadden we 16 mensen in dienst, 15 bedienden en één productiemedewerker", vertelt zaakvoerder Christophe Haemers. "De rest van de productie was uitbesteed aan beschutte werkplaatsen en lokale ateliers." Vandaag staan 32 namen op de payroll. "We hebben de productie volledig zelf in handen genomen met een eigen confectieatelier, een assemblagelijn en een magazijn", gaat Christophe verder. "Hiervoor hebben we geleidelijk de nodige mensen aangeworven. Een aantal mensen zijn overgekomen uit de beschutte werkplaatsen. We namen een atelier over dat stopte en gingen ook lokaal op zoek. Voor de piekperiodes hebben we een overeenkomst met de sociale werkplaats vzw Weerwerk. Via hen kunnen we drie dagen per week een beroep doen op drie tot vijf extra's."





Mexico

Een verdubbeling van het personeel bewijst dat de zaken goed gaan. "Vorige week nog haalden we nog een deal met het Ritz-Carlton in Mexico binnen en we mogen ons ook sinds kort 'preferred supplier' van Hilton noemen. Straks trekken we voor het eerst naar de International Contemporary Furniture Fair in New York. Daar moeten we gezien worden. De VS is de tweede grootste exportmarkt; het is de thuishaven van alle gerenommeerde hotelketens en New York is bijzonder toonaangevend voor alle architecten. Ook in eigen land willen we ons verder op de kaart zetten. Daarom nemen we in het najaar deel aan Interieur in Kortrijk. Dat willen we koppelen met een grote launch van onze showroom en bezoeken van wereldwijd bekende architecten -en designbureaus."





Maar Umbrosa heeft na dik tien jaar nog heel wat meer in z'n mars. "We hebben een goeie basis gelegd. Nu is het tijd om een versnelling hoger te schakelen inzake productontwikkeling en op commercieel vlak", zegt Haemers. En ideeën zijn er al volop. "Alle overheden wereldwijd investeren volop in publieke ruimte. Dat is een interessante niche voor ons. Daarnaast kiest iedereen meer en meer voor buitencomfort. Denk maar aan parasols, verwarming, verlichting of die zelfs je smartphone kunnen opladen. Tot slot broeden we ook op een oplossing voor de Aziatische landen waar zon en regen heel dicht bij elkaar liggen in het moessonseizoen."





Umbrosa organiseert begin juni opnieuw een fabrieksverkoop. Op 1 juni ben je welkom langs de Beversesteenweg 565b van 18 tot 21 uur, op 2 juni van 10 tot 16 uur en op 3 juni van 10 tot 12 uur. Meer op www.umbrosa.be.