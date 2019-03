Umbrosa houdt fabrieksverkoop CDR

18 maart 2019

Umbrosa, producent van design parasols en schaduwzeilen, organiseert op vrijdag 22 maart van 16.30 tot 21 uur en op zaterdag 23 en zondag 24 maart van 10 tot 13 uur een fabrieksverkoop waarbij consumenten rechtstreeks van de producent kunnen kopen. Het is een unieke gelegenheid waarbij hun toonzaalmodellen, eindereeksen, beursmodellen en prototypes te koop worden aangeboden. Dit in hun thuishaven langs de Beversesteenweg 565B.

Umbrosa investeert trouwens verder in het productieproces dat ze sinds vorig jaar volledig in eigen beheer hebben. Het 100% Belgisch merk dat design schaduwoplossingen creëert voor de particuliere en de projectmarkt zet hiermee in op kwaliteit en ergonomisch werken. “Alle parasoldoeken worden in ons atelier manueel gesneden, genaaid en getest. Alleen zo kunnen we kwaliteit en een perfecte afwerking garanderen. Onze onderdelen worden vervaardigd uit duurzaam aluminium, UV-bestendige materialen en kwalitatieve stoffen. Om de kwaliteit nog te verhogen investeerden we in een snijmachine. Daarnaast kochten we een paternoster die een groot ergonomisch voordeel levert voor onze medewerkers.”