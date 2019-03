Uitzendkantoor krijgt positief advies van ombudsdienst Gendergelijkheid en opent eerste filiaal ‘JobFIXers Madammen’ Sam Vanacker

12 maart 2019

15u59 0 Roeselare Dinsdag is in Roeselare het eerste kantoor van ‘JobFIXers Madammen’-geopend, een uitzendkantoor dat zich specifiek op vrouwelijke arbeidskrachten richt. Begin januari kreeg het initiatief nog tegenwind omdat het discriminerend zou zijn, maar het kantoor kreeg inmiddels de zegen van de Vlaamse ombudsdienst, op voorwaarde dat mannen niet uitgesloten worden.

De gevel van het nieuwe interimkantoor in de Hoogleedsesteenweg kleurt dan wel opvallend roze, maar op de voordeur staat duidelijk dat ook mannen welkom zijn. Een voorwaarde die werd opgelegd door de Vlaamse ombudsvrouw voor gendergelijkheid, zo blijkt. “We zijn nu anderhalf jaar bezig en merkten dat we ongeveer zestig procent mannen te werk stellen tegenover veertig procent vrouwen. Om die ongelijkheid recht te trekken beslisten we om een positieve actie te organiseren”, legt COO Lieven Bonamie uit. “We zijn hierover in dialoog gegaan met de Vlaamse ombudsdienst en hebben een positief advies gekregen, op voorwaarde dat we geen mannen uitsluiten. Niemand wordt de toegang geweigerd op basis van geslacht.”

Evenwicht herstellen

Lieven Bonamie en Philip Cracco, die samen Jobfixers oprichtten in 2017, gaan nog een stapje verder: “Als later blijkt dat het evenwicht tussen mannen en vrouwen hersteld is, dan sluiten we het Madammen-kantoor en vormen we het gewoon om tot een regulier kantoor. Of openen we elders een Madammen-kantoor. Het gaat ons er vooral om de drempel voor vrouwen te verlagen en hen een extra duwtje in de rug te geven om zich ook kandidaat te stellen voor jobs die stereotiep doorgaans door mannen ingevuld worden. Dan denken we pakweg aan heftruckchauffeurs of lassers. Dit is dus heus geen kantoor louter voor nagelstylistes of poetsvrouwen.”

“Laat me nog eens benadrukken dat dit geen marketingstunt is. Er woedt een ‘war for talent’ en we doen er alles aan om de knelpuntjobs ingevuld te krijgen. Enerzijds zetten we in op arbeidsmigratie uit Polen, Roemenië en Bulgarije, anderzijds zijn er onze madammen-kantoren. Binnenkort starten we met een marketingcampagne en momenteel bekijken we of we in samenwerking met de VDAB opleidingen kunnen voorzien voor dames die vrachtwagen-of heftruckchauffeur willen worden.”

Proefperiode

Voor het kantoor in Roeselare, dat geleid wordt door consulente Alana Plancke, breekt nu een proefperiode aan. “Als blijkt dat ons concept aanslaat, gaan we dit najaar starten met de verdere uitrol van de madammen-kantoren in Vlaanderen. Op onze eerste dag hebben alvast zeven kandidates zich spontaan aangeboden”, geeft Bonamie nog mee. “Tegen 2021 hopen we in totaal 150 kantoren te hebben in Vlaanderen.” Jobfixers telt op dit moment 75 kantoren in Vlaanderen en heeft 170 personeelsleden. 1.350 mensen zijn te werk gesteld via het kantoor.