Uitbreidingsplannen voor Athena Graphics 30 maart 2018

Familiebedrijf Athena Graphics, gespecialiseerd in prepress en met vestigingen in verschillende landen, breidt opnieuw uit met de aankoop van het aangrenzende perceel op het WVI-bedrijventerrein Beveren-Wijnendale in Roeselare. "We stoppen onze ambities niet onder stoelen of banken: wij willen groeien", zegt gedelegeerd bestuurder Ignace Cosaert. "In 2009 konden we dankzij WVI een perceel met zichtlocatie aankopen op het bedrijventerrein Beveren-Wijnendale. Sinds 2011 vind je ons terug in een splinternieuw gebouw langs de Rijksweg, dat zichtbaar is vanop de brug van de Ring. Deze zichtlocatie heeft ons geen windeieren gelegd. Onze groei is mede te danken aan de publieke naamsbekendheid die we de afgelopen jaren verworven hebben juist door te opteren voor een zichtlocatie met hoogwaardige architectuur. We willen deze visuele troef in de toekomst nog meer gaan uitspelen door onze zichtlocatie op een slimme wijze aan te wenden als uitgangsbord voor vacatures, evenementen,..." Momenteel zitten de bouwplannen nog in de embryonale fase. "Maar we hopen deze begin 2019 te finaliseren met het oog op een uitbreiding eind 2019. Het is de bedoeling om enkele activiteiten gerelateerd aan Athena Graphics in de nieuwbouw te huisvesten. We willen er één mooie, geïntegreerde site van maken dankzij een doordacht concept." (CDR)