Uitbaters webshop Kids with Flair openen echte winkel in Hugo Verrieststraat: “Onze klanten willen de producten in het echt zien en voelen” Charlotte Degezelle

01 februari 2019

13u42 0 Roeselare Gianna Werbrouck en Stijn Depoortere, die al jaren webshop Kids with Flair runnen, openen zaterdag 2 februari in de Hugo Verrieststraat 5 in Roeselare een winkel vol leuke spulletjes voor baby’s en kinderen. Alle producten uit de webshop zul je er ook in het echt kunnen zien.

Gianna Werbrouck en Stijn Depoortere verdienen hun brood online met de webshop Kids with Flair en geloven nog altijd enorm in het digitale verhaal, maar toch willen ze hun klanten graag een extraatje aanbieden. “Op de webshop kunnen we veel info meegeven over onze producten, maar we merken dat klanten meer willen”, vertelt het koppel. “Ze willen de producten graag eens in het echt zien en voelen. Bovendien wilden we onze zaak graag een echt gezicht geven en meer inzetten op persoonlijk contact.”

Workshops

Drie maanden geleden kwamen de plannen van het koppel in een stroomversnelling toen ze een pand voor hun winkel vonden. “We werkten nu al vanuit een loods en wilden eigenlijk weer voor een industriële look gaan. Maar toen we op dit pand - waar vroeger kinderboetiek Bimbi zat - botsten, waren we meteen verkocht.”

Kids with Flair biedt allerlei spulletjes aan voor kinderen tussen 0 en 10 jaar. Van schattige kleertjes over coole boekentassen, hippe boterhamdozen tot leuke decoratie voor in de kinderkamer. “Niet alles wat we online aanbieden, is te vinden in de winkel, maar toch wel veel. Je mag de winkel gerust een spiegel van de webshop noemen, maar we doen er ook meer. Zo kun je hier een babylijst aanleggen en broeden we ook op gelijkaardige concepten, zoals een verjaardagslijst. Ook willen we regelmatig evenementjes en thema-avonden organiseren, zoals een workshop babymassage of EHBO.”

Speelhoek

Terwijl Kids with Flair een schatkamer vol leuke spulletjes voor (groot)ouders is, is het ook een leuke plek voor de kinderen. “We zijn geen speeltuin, maar in de winkel staan wel een ballenbad, een keukentje, een werkbank, hangt er een schommel, is er een fiets- en stepparcours,… De kinderen kunnen dit allemaal ontdekken en uittesten. Mama’s mogen gerust hun baby in een kinderstoel zetten als het etenstijd is.”

Vanaf zaterdag kun je terecht bij Kids With Flair. Maandagvoormiddag en donderdag is de winkel gesloten, maar je kunt altijd op www.kidswithflair.com terecht.