Uitbaters taverne De Kleiputten moeten noodgedwongen zaak verlaten en worden de nieuwe eigenaars van De Naelde in Kanegem Sam Vanacker

30 januari 2019

12u20 0 Roeselare Taverne De Kleiputten in de Babilliestraat gaat toch dicht. De eigenaar, die eerder plannen had voor een nieuwe verkaveling in de omgeving van het Bergmolenbos, verlengt hun huurcontract niet. Uitbaters Eddy Deprez en Yannick Lefrancq beslisten daarom om een nieuw hoofdstuk te beginnen in Kanegem, waar ze De Naelde overnemen.

De toekomst van taverne De Kleiputten hing al langer aan een zijden draadje. In 2012 werd het gebouw gekocht door een immobiliënkantoor, waarbij de uitbaters hun voorkooprecht verloren. “Er werd ons toen wel onmiddellijk beloofd dat ons huurcontract, dat tot 2019 loopt, gerespecteerd zou worden. Dat is gebeurd ook”, zegt Eddy (52). “Toen we vorig jaar informeerden voor een verlenging van dat contract, werd dat jammer genoeg geweigerd. We kregen een brief waarin te lezen staat dat het immobiliënkantoor naar hier verhuist. Op 30 juni moeten we hier vertrokken zijn.”

Volgens Eddy ziet het er naar uit dat de eigenaar de plannen voor een nieuwe luxeverkaveling op de site niet heeft opgeborgen, ook al stootten die in 2016 op hevig protest. Maar liefst achthonderd bezwaren werden toen ingediend en het stadsbestuur weigerde uiteindelijk de verkavelingsaanvraag. “Dat was een opluchting en we hoopten hier te kunnen blijven, maar het heeft niet mogen zijn. Het huurcontract is ten einde en de eigenaar is ons liever kwijt dan rijk. We zijn een obstakel op hun pad richting nieuwe verkaveling.” Of die verkaveling er effectief komt valt af te wachten. Voorlopig is in elk geval geen nieuwe verkavelingsaanvraag binnen gelopen bij de stad.

Hoe dan ook trekken Eddy en Yannick in juni de deuren van De Kleiputten achter zich dicht en beginnen ze een nieuw hoofdstuk in Kanegem bij Tielt, waar ze tea-room annex restaurant De Naelde hebben gekocht. “We hebben er uiteraard even over nagedacht. Maar de horeca zit in ons bloed. De ervaring die we hebben en hetgeen we hier hebben opgebouwd zomaar laten schieten, dat willen we niet. Bovendien ziet het er naar uit dat we toch tot ons 67ste zullen moeten werken. We hebben lang gezocht naar een nieuwe uitdaging en vonden die uiteindelijk in Kanegem. Misschien niet bij de deur, maar De Naelde is een pracht van een zaak. We gaan er zeker niet op achteruit gaan, integendeel. In zekere zin hebben we van de nood een deugd gemaakt. In de loop van juni gaan we verhuizen en op 1 juli nemen we definitief onze intrek in het woongedeelte van De Naelde in de Oosthoekstraat in Kanegem.”

Volste vertrouwen

Daniëlle Coussee (52) en Filip De Rycke (53) van De Naelde waren al sinds november 2017 aan het uitkijken naar overnemers. Ze wonen al langer niet meer bij het restaurant. “Er zijn verschillende kandidaten de revue gepasseerd, maar een zaak waar je meer dan dertig jaar aan opgebouwd hebt laat je vanzelfsprekend niet zomaar over aan de eerste de beste. Met Eddy en Yannick klikte het meteen. We hebben het volste vertrouwen in hen. In de loop van juni komen ze zich hier al wat inwerken en ga ik ze wat ditjes en datjes uitleggen. In juli staan ze er alleen voor. Wat Filip en ik gaan doen? Daar zijn we nog niet helemaal uit. Eerst alles wat laten bezinken en daarna tijd maken om van het leven te genieten. Al blijven we uiteraard in Kanegem wonen. Ik ben voorzitter van Kanegem Bebloemd, dus blijven we zeker ook actief in het sociale leven.”