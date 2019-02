Uitbaters krijgen na 2,5 jaar te horen dat café moet wijken voor flats: “Hadden we dit geweten, waren we hier nooit ingestapt” Josiane en Filip tappen op 27 april laatste pinten in The Settler Charlotte Degezelle

05 februari 2019

13u13 14 Roeselare Josiane Casteleyn en Filip Braeye tappen op 27 april hun laatste pintjes in café The Settler op de hoek van de Hippoliet Spilleboutdreef en de ’s Gravenstraat in Roeselare. Nog geen 2,5 jaar nadat ze een nieuwe wind lieten waaien door het café moeten ze al noodgedwongen een punt achter het verhaal zetten. Het café moet wijken voor appartementen.

Café The Settler, voorheen café ’t Meilied, is al decennia een vaste waarde in Roeselare, maar over een paar weken gaat het café tegen de vlakte. Dat is een fameuze streep door de rekening van Josiane Casteleyn en Filip Braeye, die de zaak sinds oktober 2017 uitbaten. “Ik heb altijd veel geholpen in de horeca, maar verdiende tot dan de kost als poetsvrouw”, vertelt Josiane. “Ik was toe aan een nieuwe carrière en de horeca leek me perfect. Het was de bedoeling dat ik The Settler zou runnen tot aan mijn pensioen.”

Teleurstelling

“Via onze brouwer kregen we echter te horen dat de eigenaar van het café, die ook de vier huizen naast het café in de ’s Gravenstraat bezit, andere plannen heeft. Alle gebouwen moeten straks wijken voor appartementen. We zijn echt ontgoocheld”, zucht Josiane. “Hadden we dit op voorhand geweten, dan waren we nooit in het café ingestapt”, pikt Filip in. “We hebben zelf nog vijfduizend euro geïnvesteerd om hier een biljart te kunnen plaatsen, maar waarvoor? Straks eindigt ons verhaal hier, maar ook heel wat andere mensen moeten op zoek naar een andere stek. The Settler is de thuishaven van drie biljartclubs, een kingkaartersclub en we maken deel uit van de Roeselaarse Interclub Kaarting.”

Hoe teleurgesteld het koppel ook is, Josiane en Filip willen zich tot de laatste dag met hart en ziel inzetten voor hun zaak. “Op 27 april gaan we er voor de laatste keer een stevige lap opgeven met een afscheidsfeest. Wat de toekomst brengt, weten we nog niet. Starten we een nieuw verhaal in de horeca of niet? Na wat we hier meemaken, heb ik er wel wat schrik voor”, geeft Josiane toe.

Traantje wegpinken

Niet alleen voor hen wordt het afscheid van The Settler moeilijk. Ook de vaste klanten kregen de krop in de keel toen ze het nieuws hoorden. “Ik kom hier al dertig jaar. Nog van toen Brenda Beernaert het café runde”, vertelt Eddy Maesen, die vlakbij op de Rumbeeksesesteenweg woont. “Ik ben hier ooit met collega’s een pintje komen drinken en sindsdien ben ik blijven komen. Bijna elke dag loop ik wel eens binnen, op zondag om te kaarten. Het deed me echt geen deugd toen ik het nieuws hoorde. Josiane en Filip runnen de zaak goed. De sfeer is top, iedereen hangt goed aaneen en nu komt er plots een definitief einde aan. Als ze starten met de sloop zal ik aan de overkant van de straat een traantje staan wegpinken.”