Uitbaters Bistro De Witte Merel schrijven nieuw verhaal met eigen restaurant Sam Vanacker

30 maart 2019

15u22 0 Roeselare Sam Swaenepoel en Jolien Olivier van restaurant De Witte Merel openen eind dit jaar een nieuw restaurant langs de Diksmuidsesteenweg. Daarmee gaat voor het hardwerkende horecakoppel een jarenlange droom in vervulling. “Vier jaar geleden zijn we van nul gestart. Dat we zover gekomen zijn geeft enorm veel voldoening.”

Jolien (27) en Sam (32) leerden elkaar zes jaar geleden kennen in de keuken van sterrenrestaurant Saint-Nicolas in Elverdinge. Jolien is afkomstig van Poelkapelle, Sam van Hooglede. “Toen we samen in Elverdinge werkten, dachten we al na over een eigen zaak”, vertelt Jolien. “In 2014 kreeg Sam de kans om te starten in de keuken van De Karmeliet, maar op dat moment kwam ook Bistro De Witte Merel toevallig op ons pad. De zaak stond leeg en de eigenaar zocht nieuwe uitbaters. Het restaurant was al ingericht, waardoor de investering relatief haalbaar was.”

Al onze spaarcenten hebben we erin gestopt. Er stond nog amper 250 euro op onze rekening. Wij zijn met niets begonnen. Jolien

Geen plan B

Relatief, want de middelen van het jonge koppel waren erg beperkt. “De Witte Merel bood een kans, maar het was tegelijk ook een enorm risico. Sommige collega’s nemen het restaurant van hun ouders over of hebben dankzij pakweg een erfenis meer financiële reserve, maar wij niet. En bij een bank aankloppen voor het opstarten van een horecazaak is niet evident. Al onze spaarcenten hebben we erin gestopt. Er stond nog amper 250 euro op onze rekening in onze eerste maand. Wij zijn met niets begonnen. Het was er op of er onder.”

Maar die durf loonde. Ondanks het feit dat het gebouw zes maanden leeg gestaan had wisten Jolien en Sam zich te bewijzen en zetten ze Bistro De Witte Merel terug op de kaart in Roeselare. Ze kregen in 2015 al een vermelding in de Gault&Millau-restaurantgids, wonnen in 2017 een prijs bij de Roeselaarse Horeca Awards en wonnen in 2018 De Gouden Vork. “In de voorbije twee jaar zaten we elke zaterdag vol. Alleen tijdens het WK was het een pak kalmer”, lacht Sam.

Kroon op het werk

“Het is keihard werken, maar als het eens wat moeilijker gaat, dan volstaat het om even na te denken over hoe we vier jaar geleden gestart zijn”, gaat Jolien verder. “Dat we nu al zover staan geeft enorm veel voldoening. Allebei staan we sinds ons zestiende in de horeca. Sindsdien zijn we eigenlijk voortdurend aan de weg aan het timmeren. Het nieuwe restaurant is de bekroning daarvan.”

Na ruim vier jaar huren beginnen de twee nu hun eigen verhaal. Langs de Diksmuidesteenweg, net over de Rijksweg, laten ze een gloednieuw restaurant optrekken. De ruwbouw is zo goed als af. “We wilden een tuin, een parking, een apart feestzaaltje en een woonst op de bovenverdieping. We hebben bestaande panden bekeken in het Roeselaarse, waaronder de oude pastorie in Oekene, maar uiteindelijk beslisten we om voor een nieuwbouw te gaan. Het wordt helemaal helemaal ons eigen ding.”

“De stijl en het concept wordt een pak moderner, waardoor we een veel breder en misschien ook jonger publiek hopen te bereiken. Zo gaan we met grote ramen werken waardoor we het groen van buiten als het ware naar binnen trekken. Verder komen er ook verschuifbare gordijnen tussen de tafels waardoor we het ‘reftergevoel’ willen beperken. Voor het aparte zaaltje gaan we met een schuifwand werken. De naam blijft nog even geheim. Op drie december is de eerste service gepland.”

Nog dit: Bistro De Witte Merel in de Hippoliet Spilleboutdreef zal ook na het vertrek van Jolien en Sam blijven bestaan. Al zal het met nieuwe uitbaters zijn.