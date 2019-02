Uitbaatster keert na twee maanden verplichte sluiting niet meer terug naar café ’t Rond Punt LSI

Roeselare Uitbaatster Ginette Vanderperre keert niet meer terug naar haar café 't Rondpunt in de Zuidstraat in Roeselare. De horecazaak moest op 1 januari op bevel van de burgemeester twee maanden lang noodgedwongen de deuren sluiten na herhaaldelijke geluidsoverlast.

Voor het café en de uitbaatster was het al de tweede verplichte sluiting. In oktober 2017 moest het café al eens twee weken dicht na klachten over geluidsoverlast. Eén van de voorwaarden om te mogen heropenen was toen de plaatsing van een geluidsbegrenzer voor de muziekinstallatie en die kwam er ook. Maar de klachten bleven niet uit, er volgden opnieuw GAS-boetes. “Het is steeds dezelfde buur die klacht indient”, aldus Ginette nog eind dit jaar. “De andere omwonenden verklaarden nooit last te hebben. Dit is pure broodroof.” Een gepland oudejaarsfeestje voor 42 personen moest door de sluiting vanaf 1 januari inderhaast naar zaal Ter Beke aan de Godelievekerk verhuizen. Na twee maanden zonder inkomen ziet Ginette het niet meer zitten om op 1 maart her op te starten. “Er drongen zich opnieuw duizenden euro’s investeringen in dubbel glas, een aparte rookruimte, een sas en akoestische wanden op. Een voorzichtige raming bedroeg tien- tot vijftienduizend euro. Die kosten draag ik niet. De buurtbewoner die altijd klacht indiende, is ondertussen verhuisd.” De uitbaatster gaat op zoek naar een andere job. Of dat nog altijd in de horeca zal zijn, is onduidelijk.