Twintiger slaat caféklant bewusteloos 17 april 2018

De 25-jarige Polanco R. uit Roeselare riskeert drie maanden cel, omdat hij op 26 december 2016 in café Vagant een andere klant bewusteloos sloeg. Het slachtoffer liep een hersenschudding, snijwonde en kneuzingen op en houdt er een litteken op het voorhoofd aan over. De ruzie startte omdat R. een meisje uit zijn school leuk vond, maar dat niet naar de zin van haar vriend bleek. "Ik verweerde me, omdat enkele gasten me probeerden te slaan", klonk het bij R. Hij ontkent dat hij van het bewusteloze slachtoffer nog de gsm pikte. Vonnis op 14 mei. (LSI)