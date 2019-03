Twintig West-Vlaamse musea krijgen voor het eerst kwaliteitslabel van Westtoer Sam Vanacker

11 maart 2019

17u26 2 Roeselare Provinciebedrijf Westtoer heeft voor de eerste keer het Q-label uitgereikt aan twintig musea en toeristische attracties uit onze provincie. Eerder werd dat kwaliteitslabel alleen uitgereikt aan horeca, toeristische infokantoren en bezoekerscentra.

In totaal hebben 280 toeristische ondernemers, organisaties en musea het Q-label gekregen. Een ‘mystery visit’ vormt telkens de basis voor de toekenning van het label. “Wie het label behaalt, engageert zich om aan kwaliteit te werken. In 2018 hebben we het Q-traject voor het eerst aangeboden aan musea en attracties omdat die naast de klassieke toeristische spelers ook een niet te onderschatten trekpleister vormen”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

De awards werden maandag uitgereikt tijdens een netwerkevenement in het Roeselaarse museum KOERS. De twintig nieuwe winnaars werden door Westtoer opgedeeld in vier verschillende toeristisch-geografische regio’s. In de Leiestreek kreeg het Izegemse museum Eperon d’Or als eerste museum in de regio het Q-label. In het Brugse Ommeland kregen zes musea en attracties het Q-label. Het gaat om het Belfort, het Groeningemuseum, Historium, het Sint-Janshospitaal en het Volkskundemuseum in Brugge en het Uilenspiegelmuseum in Damme.

In de Westhoek vielen acht musea en attracties in de prijzen. Het gaat om het Bakkerijmuseum in Veurne, het bezoekerscentrum Jules Destrooper in Lo-Reninge, het Hooge Crater museum in Ieper, het Fransmanmuseum en het Käthe Kollwitzmuseum in Koekelare, kasteel Beauvoorde in Veurne, het memorial museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke en het museum aan de IJzer in Diksmuide.

Aan de kust ging het Q-label naar Abdijmuseum ter Duinen en Navigo Nationaal Visserijmuseum in Koksijde, Westfront in Nieuwpoort en For Freedom Museum en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.