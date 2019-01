Twice blikt terug op 100e Kerstparade CDR

07 januari 2019

Op 26 december, tweede Kerstdag, trok de 100e Kerstparade door het centrum van Roeselare. Het Roeselaarse evenementenbureau Twice gaf de Rodenbachstad in 2002 de primeur, en keerde ook voor de 100e editie van hun kerstparade terug naar hun thuisstad. Die werd bijzonder warm onthaald en lokte naar schatting 32.500 toeschouwers. Dik anderhalve week na datum blijkt Twice graag nog even terug op dit magisch moment. Op hun Facebookpagina postten ze onderstaand filmpje. Kijk, en geniet!