Tweede kans na mislukt tv-avontuur MICHAEL EN GILLES VAN 'MIJN POP-UP!' AAN HET ROER VAN D'HOFSTEE CHARLOTTE DEGEZELLE

09 mei 2018

02u41 0 Roeselare In 2015 vielen ze in 'Mijn Pop-uprestaurant!' nog af voor het echt begon, maar nu krijgen Michael Decruw en Gilles Sierens (allebei 23) een nieuwe kans. Michael nam restaurant D'Hofstee over van zijn ouders. Z'n eerste wapenfeit: Gilles aanwerven.

Als jongste duo hoopten Michael Decruw en Gilles Sierens in 2015 potten te breken in het VTM-programma 'Mijn pop-uprestaurant!' met hun combinaties van cocktails met diverse gerechten. Hun ambitie was groot, en dus was de teleurstelling nog groter toen ze in de eerste ronde de duimen moesten leggen. "We hadden op meer gehoopt", liet Michael toen optekenen. Maar ook: "In de eerste jaren zullen we ons waarschijnlijk niet samen aan een avontuur in de horeca wagen. We zijn amper 20. Maar wie weet wat de toekomst brengt." En zie, het duo is sinds kort herenigd. Michael nam restaurant D'Hofstee in de Claessensstraat over van zijn ouders, Eddy Decruw en Angela Kelly, die de 18de-eeuwse hoeve in 1997 kochten. Hij nam direct één personeelslid in dienst: zijn beste vriend Gilles Sierens. "Gilles heeft al jaren ervaring in de horeca", zegt Michael. "We wisten dat ik op een dag wellicht D'Hofstee zou overnemen en hij heeft altijd gezegd dat hij dan graag hier zou komen werken. Nu is het zover." En dus krijgen de twee de kans om te tonen wat ze in hun mars hebben, iets wat hen in het tv-programma niet gegund was.





Na studies naar keuken

Michael groeide op in D'Hofstee. "Ik was amper drie jaar toen m'n ouders de zaak overnamen", zegt hij. "Ergens heb ik ook altijd geweten dat ik de zaak zou verderzetten. Op mijn twaalfde wilde ik naar Ter Duinen, maar de opleiding start er pas vanaf het derde jaar. Ik moest dus twee jaar op mijn tanden bijten in het 'traditionele' middelbaar. Eenmaal afgestudeerd ben ik onmiddellijk hier in de keuken beginnen werken." Begin deze maand ging vader Eddy met pensioen en Angela focust zich nu op het naastgelegen hotel Ter Zuidhoek. "Maar we blijven boven de zaak wonen", zeggen de ouders van Michael. "Na al die jaren hebben we eindelijk iets meer tijd om te leven, dat doet ook deugd." Al geeft Eddy ook mee dat hij nog paraat staat om wat bij te springen.





Menu verfijnen

De voorbije maanden bereidde Michael de overname al wat voor. Het interieur van het restaurant kreeg een facelift en de vroegere voutekamer werd via verbouwingen aan de zaak toegevoegd. "Ik heb beetje per beetje ook de menukaart wat aangepast, want ik ben van plan om nu nog wat verfijnder te werken, de wijnkaart wat te updaten, speciale runderrassen te serveren en nog meer te kiezen voor streekproducten en seizoensgroenten. Zo wil ik D'Hofstee een klasse hoger liften. Topper blijven onze gerechten bereid op de grill op het houtvuur. Nieuw is trouwens ook dat je hier op woensdag, donderdag en vrijdag 's middags terechtkan voor de lunch."





Meer op www.hofstee.be.