Twee wagens uitgebrand in Wallenparking 03 juli 2018

Op de centrumparking in de Wallenstraat in Roeselare zijn gisterennamiddag twee wagens beschadigd geraakt.

Oorzaak was een brand die rond 16 uur in de Wallenparking ontstond. Een Ford pick-up op de dakverdieping en een Opel op de eerste verdieping vlogen in brand en stonden in lichterlaaie. Het vuur verspreidde zich langs de wandbekleding in kokosmatten en het droge struikgewas op de reling ook razendsnel. Dankzij een snelle interventie van de brandweer kon verdere schade vermeden worden. Andere wagens raakten niet beschadigd. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Een deskundige van het Kortrijkse parket moet die onderzoeken. Mogelijk startte het vuur in een hoekje bij een hoopje afval en karton in een winkelkar op de gelijkvloerse verdieping. Shoppers die hun wagen ophaalden, moesten de bluswerken afwachten vooraleer ze met hun voertuig konden vertrekken.





(LSI)