Twee verkozenen Vlaams Belang zetelen straks niet 08 november 2018

02u22 1

Er is duidelijkheid over wie de komende legislatuur in de gemeenteraad zal zetelen voor Vlaams Belang. Zowel Filip Deforche als zijn echtgenote Lut Degroote werden verkozen in oktober, maar mogen niet samen zetelen. "Ondertussen hebben we beslist dat Lut niet zal zetelen, maar ik in januari aan m'n vierde legislatuur in de gemeenteraad begin", laat Filip Deforche weten. "Lut haar plaats in de gemeenteraad wordt ingenomen door Peter Claeys." Ook Renzo Pattyn, die in dienst is bij Stad Roeselare, zal z'n ambt niet opnemen. Hij wordt vervangen door Jeaninne Vandenabeele. De overige leden van de zeskoppige oppositiefractie zijn Immanuel De Reuse, Tina Feys en Cyriel Ameye. (CDR)