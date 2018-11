Twee tieners gewond 21 november 2018

Twee leerlingen van het Viso in Roeselare raakten maandagavond rond 17 uur gewond bij een ongeval op de Zilverberg in Roeselare. Toen de tieners het zebrapad in de Meensesteenweg wilden oversteken, werden ze opgeschept door een bestelwagen. Beide meisje raakten gewond maar verkeerden niet in levensgevaar. (LSI)