Twee Roeselaarse mandatarissen op kieslijsten Open Vld CDR

05 maart 2019

Nooit eerder stonden er zoveel uitvoerende mandatarissen op de kieslijsten van Open Vld voor de verkiezingen van zondag 26 mei. Tussen hen ook twee Roeselarenaars. Gemeenteraadslid Lieselot De Decker (41) staat op de negende plaats van de lijst voor het Vlaams Parlement. Ze werkt als zelfstandig thuisverpleegster en is sinds begin dit jaar fractieleider voor Open Vld in de Roeselaarse gemeenteraad. Binnen vier jaar wordt De Decker gemeenteraadsvoorzitter. Haar actiepunten zijn onder meer veilige fietspaden en een gezondere leefomgeving. Met amper enkele maanden politieke ervaring, neemt ze nu ook deel aan de nationale verkiezingen. “In de politiek kan het snel gaan, vorig jaar werd ik verkozen in de gemeenteraad en nu sta ik tussen al die bekende politici op een nationale lijst. Ik kijk er enorm naar uit”, reageert ze. Gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue (46), die binnen vier jaar schepen wordt van onder meer sport, evenementen, 1788-dienstverlening en burgerparticipatie, is op zijn beurt de derde opvolger op de Kamerlijst “Ik wil mij inzetten voor werken én samenwerken. Werken omhelst alles wat reilt en zeilt in onze economie. Iedereen die werkt of onderneemt, moet beloond worden. Samenwerken betekent ‘oltegoare’ werken aan een betere samenleving. Een samenleving waar men zich welkom én veilig voelt”, aldus Piet. In 2014 stond hij achtste bij de effectieven op de Kamerlijst en behaalde hij 6.413 stemmen. Nu ben ik derde opvolger, een heel zichtbare plaats. De opvolgers kunnen in het parlement geraken wanneer de verkozenen bijvoorbeeld minister worden of door omstandigheden niet meer zetelen. We hebben een ijzersterke lijst, met burgemeesters, schepenen en gekende ondernemers. Open Vld is ambitieus. We gaan voor een extra zetel op beide lijsten.”