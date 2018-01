Twee hooligans voorwaardelijk vrij 24 januari 2018

De Brugse raadkamer heeft gisteren twee hooligans, onder wie een Roeselarenaar, voorwaardelijk vrijgelaten. Dat gebeurde in het onderzoek naar de rellen na Club Brugge-Antwerp op 22 oktober.





Kevin D. (30) uit Loppem mocht de gevangenis verlaten. Hij wordt ervan verdacht het wagentje van schoenmaker Peter Depover (51) vernield te hebben. Tijdens het onderzoek naar de rellen vonden de speurders op de gsm van D. foto's van stoffelijke resten die hij als grafdelver in Brugge moest opgraven. Ook Bryan V. (23) uit Roeselare is sinds gisteren op vrije voeten. Hij filmde zelf zijn aandeel in de rellen en gaf zichzelf aan. Björn F. (35) uit Ruddervoorde blijft wel twee maanden langer aangehouden. De dertiger raakte in oktober opnieuw betrokken in de ongeregeldheden, nadat hij ook al deelnam aan de aanval op vijf Napoli-supporters twee jaar geleden. (SDVO)