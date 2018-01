Twee gewonden bij duik in gracht 02u54 0

In de nacht van maandag op dinsdag raakten langs de Moorseelsesteenweg in Roeselare twee inzittenden van een voertuig gewond bij een verkeersongeval. Iets over middernacht verloor Stefanie C. (26) uit Roeselare op de weg tussen Rollegem-Kapelle en Roeselare de controle over haar stuur en belandde met de wagen in de gracht. Net als passagier Kenneth G. (21) uit Ledegem raakte ze niet zelf uit de gecrashte wagen. Met de hulp van de brandweer lukte dat wel. Beiden werden met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. (LSI)