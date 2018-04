Twee bestuurders onder invloed tijdens controle 26 april 2018

02u28 0 Roeselare De Politiezone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) voerde afgelopen dinsdag verkeerscontroles uit. Van de 50 gecontroleerde bestuurders bliezen twee positief. "Allebei hun rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken", zegt Carl Vyncke van de politiezone Riho.

De controles vonden plaats in de Iepersestraat en de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Roeselare en in de Ardooisestraat in Izegem. Naast de twee bestuurders die onder invloed waren van alcohol of drugs, reden 31 bestuurders te snel. Dat is 2,62 procent van alle gecontroleerde voertuigen.





De politie nam ook drie auto's in beslag omdat de verzekering nog niet betaald was. Zes bestuurders werden betrapt op het niet dragen van de gordel, vijf bestuurders waren aan het bellen achter het stuur.





Geen rijbewijs

Tenslotte werden ook nog twee bestuurders betrapt die geen geldig rijbewijs hadden. De politie kondigt meer dergelijke acties aan in de nabije toekomst. (AHK)