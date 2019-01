Tuinhier organiseert voordracht over buxus CDR

11 januari 2019

Tuinhier Roeselare organiseert op dinsdag 22 januari een voordracht over buxussen in PC Den Hazelt langs de Pastoor Slossestraat. De buxus wordt gebruikt als borderplant, haagplant, potplant of om partijen te maken. De plant wordt nu echter belaagd door meerdere vijanden zoals de buxusmot en verschillende schimmels. De vraag is dus: behandelen of rooien? Tijdens de lezing, die om 19.30 uur start, kom je alles te weten over de verzorging van buxussen. Spreker van dienst is Jacques Demarez uit Lendelede. De voordracht is gratis voorleden van Tuinhier, niet-leden betalen drie euro.