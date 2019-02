Tuinhier leert je moscreaties maken CDR

28 februari 2019

Tuinhier Roeselare organiseert op dinsdag 12 maar een workshop moscreatie voor in de tuin. Lesgever van dienst is Carine Denijs. De workshop vindt plaats in PC Den Hazelt langs de Pastoor Slossestraat en start om 19.30 uur. Deelnemers worden gevraagd een snoeischaar, een aardappelmesje, een kniptangetje (voor ijzerdraad), wegwerphandschoenen, tafelbescherming en een doos of curverbox omje werk mee naar huis te vervoeren mee tebrengen. Deelnemen kost 15 euro voor Tuinhierleden en 18 euro voor niet-leden. Dat bedrag dient ter plaatse betaald te worden, graag gepast. Inschrijven dient te gebeuren voor donderdag 7 maart bij Lieve Coussée op 051/69.08. 63 of per e-mail aan lieve.coussee@telenet.be.