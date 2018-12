Trio wil Roeselare aan het autodelen krijgen CDR

18 december 2018

Elien Vansteenlandt , Bert Victor en Lode Demey willen autodelen populairder maken in Roeselare. Op vandaag zijn er al verschillende mogelijkheden in de stad, gaande van de standplaatsen van Cambio, over het autodelen met de buren via Cozycar, tot Drivy die een achttal auto’s in hun verhuursysteem heeft. “Wij vinden dit heel weinig”, aldus Lode Demey. “Nochtans zijn er tal van voordelen aan autodelen verbonden: er zijn heel wat minder auto’s op de baan en dus ook minder files. Het komt het klimaat ten goede door een vermindering van de CO² uitstoot en is een duurzaam alternatief voor mensen die zelf geen auto hebben maar er wel af en toe een willen gebruiken. Zelf doe ik al meer dan een jaar aan autodelen. Tijdens dat eerste jaar heb ik 3.784,20 euro uitgespaard of 184 dozen waspoeder.” Het trio organiseert op donderdag 20 december om 20 uur een infosessie met Dégage. Dit in Breda Jazz op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. “Dégage is met meer dan 100 auto’s en 1.000 gebruikers het grootste particuliere autodeelsysteem van het land. Auto-eigenaars laten via dat platform anderen hun auto gebruiken tegen een kilometervergoeding.” De infosessie is toegankelijk voor iedereen. Meer op www.klimaatswitch.be/autodelen.