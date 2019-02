Trio geeft man klappen nadat hij hen op wangedrag wijst Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

15u39 0 Roeselare Drie jongemannen uit Moorslede en De Panne riskeren elk zes maanden gevangenisstraf omdat ze op 14 november 2017 een man enkele rake klappen gaven in Roeselare. Het slachtoffer wees hen op hun wangedrag, maar bekocht dat met enkele vuistslagen.

Jens V. (24) uit Moorslede, Marvin V. (21) uit Moorslede en Robin D. (21) uit De Panne waren op 14 november 2017 aan het plassen in de koffer van een auto. “Een voorbijganger wou zijn burgerplicht doen en de jonge kerels op hun wangedrag wijzen”, pleitte het openbaar ministerie. “Maar dat werd hem niet in dank afgenomen.” Het trio gaf de man enkele rake klappen waardoor hij één week arbeidsongeschikt was. Geen van de beklaagden daagde maandagmorgen op in de rechtbank om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Naast de gevangenisstraf van zes maanden riskeren ze ok elk een geldboete van 600 euro. Vonnis op vier maart.