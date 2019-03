Trax-site opent in laatste weekend van april CDR

De TRAX-site is quasi klaar. In het weekend van 26 tot en met 28 april is een groot feestweekend voorzien als openingsevenement. De Trax-site is de voorbije jaren getransformeerd van een pakjesdepot tot broedplek voor zowel verenigingen als creatieve individuen. Je kan er al langer terecht in De Club, De Bar, de repetitielokalen en je uitleven op het skatepark. Maar straks opent ook de grote polyvalente zaal (tot 800 personen) met flexibele zittribune (tot 400 personen) en 100 vierkante podiumelementen, een uitgeruste bar, een foyer (tot 200 personen), artiestenruimtes en een opwarmkeuken. Samen met de overdekte pleinen en ingebed in een groene omgeving is zo het plaatje compleet. Tijdens het feestweekend mag je je straks onder meer verwachten aan een optreden van Hooverphonic, enkele lokale helden, een skatecontest, RSL zingt en unieke samenwerkingen tussen Roeselaarse harmonieën en koren.