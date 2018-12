Traktaat op recyclagepark CDR

13 december 2018

Tijdens de eindejaarperiode kan het vrij druk zijn op de recyclageparken. Veel mensen hebben vakantie en doen nog snel wat klusjes voor de feesten beginnen. Dat laten de parkwachters van de recyclageparken in Roeselare en Rumbeke niet onbenut. Op zaterdag 15 december staan zij voor alle bezoekers klaar met een babbel en een glaasje warme chocomelk of kruidige glühwein. Op die manier willen ze de bezoekers bedanken en samen met hen in een warme kerstsfeer het jaar afsluiten. Iedereen is welkom om tijdens de openingsuren te klinken op wat 2018 was en wat 2019 wordt.