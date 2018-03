Tractorwijding wijkt uit door afzetting priester Brutin 12 maart 2018

02u25 0 Roeselare Tradities zijn er om in ere te houden, maar de Oude Trekker Club Roeselare moest afgelopen weekend toch wat schaven aan haar jaarlijkse tractorwijding. Dit door de afzetting van Zwevezeels pastoor Luc Brutin die de voorbije drie jaar gastheer was voor het gebeuren.

"Hierdoor was het niet zeker dat hij nog zou kunnen voorgaan in onze wijding hoewel zijn multimediale vieringen door onze deelnemers telkens bijzonder gesmaakt werd", klinkt het bij het bestuur. "Maar uiteindelijk kon de traditie wel verdergezet worden en mag priester Brutin blijven voorgaan. Maar we moesten wel uitwijken naar een andere locatie, buiten het grondgebied Zwevezele-Wingene. Zo belandden we hier in de loodsen van e familie Geert Vansteeland in Lichtervelde." Na de viering, inclusief wijding, genoten de deelnemers van een maaltijd gevolgd door een rondrit van 20 kilometer langs landelijke wegen in de buurt. (CDR)