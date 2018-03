Tovertuin vindt onderdak in spelotheek GOED 08 maart 2018

02u43 0 Roeselare De Tovertuin, het speel- en ontmoetingsproject voor kwetsbare kinderen en hun ouders, is voortaan te vinden in spelotheek GOED aan de Noordstraat in plaats van in De Speelvogel aan de Kokelarestraat.

"Deze locatie heeft extra troeven", aldus OCMW-voorzitter Bart Wenes. "Het is een laagdrempelige plek waar een uitgebreid aanbod aan spelmateriaal, een ontdekkingsreis van stimuli, aanwezig is. Ouders kunnen elkaar er op donderdagvoormiddag ontmoeten, info delen en op zoek gaan naar een antwoord voor hun vragen/problemen. De kinderen kunnen er tegelijkertijd met elkaar spelen. Belangrijk want zij leren bovenal van elkaar."





Ontmoetingsmoment

"Voortaan is er bovendien ook een ontmoetingsmoment op dinsdagvoormiddag in Krottegem, in de Ardooisesteenweg 39", pikt schepen Filiep Bouckenooghe in. "In 2015 kregen we met de Stad subsidies voor de Tovertuin van de provincie voor drie jaar. Nu kiezen we er bewust voor om het project verder te zetten en zelf te financieren. Momenteel is de Tovertuin enkel voor kinderen tot drie jaar, en hun ouders. Maar dit wordt niet zomaar afgesneden. We zorgen voor een vervolg via een creagroep, een naaigroep, ontmoetingsmomenten in het park. Belangrijk want dit alles zorgt ervoor dat onze klanten sterker worden", aldus Bouckenooghe. (CDR)