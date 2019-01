Tot 8.000 bezoekers voor Auto Retro CDR

20 januari 2019

15u26 0

Oldtimerfanaten kwamen afgelopen weekend meer dan aan hun trekken. Voor het derde jaar op rij palmde de internationale oldtimerbeurs Auto Retro Roeselare Expo in. Liefhebbers konden zich vergapen aan allerhande bolides uit vervlogen tijden, maar de focus lag op twee merken: Citroën, dat exact een eeuw jong is, en Abarth, dat aan een revival bezig is. Maar ook voor onderdelen, miniaturen, lectuur,… kon je op Auto Retro terecht. De organisatoren zijn alvast tevreden. “We zullen afklokken op 7 à 8.000 bezoekers over het volledige weekend”, zegt Ivan Delobelle. “Hiermee zal de 39e editie van Auto Retro één van de betere zijn. De bezoekers zijn enthousiast en ook de verkoop zit goed. We kunnen nu al uitkijken naar 2020, dan vieren we onze 40e verjaardag.”

Auto Retro kan je vandaag nog tot 18.30 uur bezoeken in Expo Roeselare.