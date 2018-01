Tot 24 maanden cel gevraagd voor daders die meisje mishandelden op verjaardag 02u40 0 Roeselare Vier twintigers stonden gisteren terecht op de rechtbank in Kortrijk omdat ze in 2015 een 16-jarig meisje opsloten en mishandelden. Het slachtoffer ondervindt tot vandaag psychishe problemen door de feiten.

De vier twintigers lokten het meisje in de nacht van 19 op 20 juli naar een vriend aan het Spillebad in Roeselare om haar zestiende verjaardag te vieren. In plaats van een cadeau te krijgen, werd het meisje mishandeld. Zes uur lang sloten ze haar op, schoren haar haar af en overgoten haar met urine. Na zes uur slaagde het meisje erin te ontsnappen. Ze had ook haar gsm en portefeuille moeten afgeven. De daders hackten haar Facebookprofiel en postten er onzedige foto's op. De hele zaak werd vorig jaar al eens gepleit, maar een wetsdokter stelde nadien vast dat het meisje vijf procent blijvende persoonlijke ongeschiktheid heeft opgelopen. Dat wil zeggen dat ze in het dagelijks leven nog altijd hinder ondervindt door de feiten. "Tot vandaag is ze nog steeds onrustig en slaapt ze niet goed", vertelt haar mama Natacha Laureyns. "Ze durfde 's morgens ook eerst niets te zeggen tegen mij. Pas toen ik haar beval haar kap af te doen tijdens het middageten, zag ik wat er gebeurd was. Door die hele affaire raakte mijn dochter ook even aan de speed verslaafd, maar daar is ze ondertussen gelukkig vanaf. Ze gaat wel nog altijd praten met een psycholoog, al wil ze er zo weinig mogelijk aan herinnerd worden. Eén van de daders was destijds haar beste vriendin, maar in de weken voor de feiten veranderde dat."





Volgens één van de daders daagde het slachtoffer hen uit nadat ze zijn zijspiegels van zijn auto al had afgetrapt. "Zelfs na de feiten uitte het meisje nog doodsbedreigingen naar mijn dochter via de telefoon tegen mij", zegt de mama.





Shani V. (21) uit Menen en Jeremyah P. (23) uit Menen riskeren elk 24 maanden celstraf en 600 euro boete. Cedric D. (23) uit Hooglede en Kevin F. (21) uit Roeselare, die elk hun kat stuurden naar de rechtbank, riskeren 18 maand cel en een geldboete van 300 euro. De zaak wordt verder gezet op 24 januari, dan doet de rechter uitspraak of voor Shani en Jeremyah een werkstraf haalbaar is. (AHK)