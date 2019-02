Tom Vandenkendelaere eerste opvolger Europese lijst CD&V CDR

27 februari 2019

07u21 0

De Algemene vergadering van CD&V keurde de modellijst goed voor de Europese verkiezingen. Net zoals in 2014 staat Roeselarenaar Tom Vandenkendelaere op de eerste opvolgersplaats. “Vijf jaar geleden kreeg ik de unieke kans om Marianne Thyssen op te volgen toen zij Europees Commissaris werd. Als lid van de Commissies Landbouw, Economie, Werk en Sociale Zaken en Fiscaliteit had ik de voorbije legislatuur meer dan mijn handen vol”, vertelt Tom. “De gevolgen van de eurocrisis, de strijd tegen sociale dumping, het nieuwe landbouwbeleid en de gevolgen van de Brexit: allemaal dossiers die ik van erg nabij heb opgevolgd en mee heb gestuurd. Natuurlijk zou ik graag mijn opgebouwde ervaring en netwerk verder kunnen inzetten de komende jaren, dat steek ik niet weg. De partij koos, terecht, voor een politiek zwaargewicht als vicepremier Kris Peeters om onze visie in Europa mee vorm te geven. Door het genderevenwicht komt de tweede plaats toe aan een vrouw en de partij koos ervoor om Vlaams Parlementslid en ondervoorzitter Cindy Fransen op die plek uit te spelen. Vanuit haar expertise in sociaal werk zal zij onze sociale age nda die we de laatste legislatuur in de verf zetten, met brio overnemen. Zelf ben ik fier dat ik mijn bilan kan verdedigen vanop de eerste opvolgersplaats. Met volle goesting zal ik campagne voeren met Kris, Marianne, Cindy en Ivo, met als doel een derde zetel voor onze partij binnen te halen. Een rechtstreeks zitje zal niet mogelijk zijn, maar je kan nooit weten hoe de kiezer de kaarten zal schudden of hoe het politieke spel verloopt.”

Vandenkendelaere is sinds dit jaar gemeenteraadslid in Roeselare. Tijdens de eerste twee jaren van de legislatuur zal hij gewoon in de gemeenteraad zetelen, maar vanaf 2021 wordt hij schepen. Vandenkendelaere neemt dan het ambt en de bevoegdheden van schepen Henk Kindt (Sp.a en De Vernieuwers) over en wordt dan schepen van financiën, personeel en organisatie, dienstverlening en Noord-Zuid.