Toeleverancier van EHBO-materiaal MExT wint award voor elektronisch betalen CDR

16 april 2019

08u18 0

Het EHBO dienstverleningsbedrijf Medical Explorers Team, beter bekend als MExT en gevestigd langs de Industrieweg, is gelauwerd voor de manier waarop ze elektronische betaalterminals gebruiken. Betalingen op verplaatsing doorvoeren, is dagelijkse kost bij MExT en kan dankzij draadloze elektronische betaalterminals. Hiervoor kregen ze een award van Keyware, één van de leidende verdelers van elektronische betaalmogelijkheden in België.

Al meer dan 25 jaar is MExT marktleider in het verdelen van eerstehulpmateriaal bij bedrijven. Ze voorzien maar liefst 325.000 bedrijven in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg van EHBO-materiaal. Via bestelbusjes worden de leveringen en check-ups uitgevoerd. Dankzij de elektronische betaalterminals van Keyware kunnen klanten de betalingen rechtstreeks uitvoeren. Per maand worden er bij MExT gemiddeld 1.000 transacties doorgevoerd in België van bedragen rond de 300 euro. De inzet van MExT om mee te evolueren naar een cashloze samenleving wordt nu beloond met de Premium Customer Award van Keyware. “Dankzij deze mobiele betaalterminals moeten onze klanten zich uiteindelijk niet meer bezighouden met overschrijvingen of administratie. Juist omdat we alles meteen afhandelen. Dit zorgt er ook voor dat onze vertegenwoordigers bijvoorbeeld niet meer zoveel cash op zak moeten hebben”, aldus Geert Lafaut, CFO van MExT.