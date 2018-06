Toekomstvisie kinderen in kaart gebracht 18 juni 2018

De afgelopen maanden heeft het stadsbestuur van Roeselare aan 666 kinderen gevraagd hoe zij de toekomst van hun stad zien. Het resultaat werd zaterdag voorgesteld op de Trax-site met een filmpje en drie rijkelijk geïllustreerde boeken. Er staan tekeningen in van knotsgekke fietsersbruggen, speelpleinen en picknickbanken, maar ook van een dierentuin. "Uiteraard kunnen we niet alles uitvoeren", zegt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a). "De dromen van de kinderen zijn in drie thema's te verdelen. In de eerste plaats gaat het om ontmoeting en diversiteit, ten tweede is er nood aan ruimte om te spelen en ten derde maken ze zich zorgen om mobiliteit." (SVR)