Toekomst Gouden Ring Show aan zijden draadje ORGANISATIE MEGAVOGELEXPOSITIE ZOEKT DRINGEND NIEUWE LEDEN CHARLOTTE DEGEZELLE

09 februari 2018

02u48 11 Roeselare De organisatoren van de Gouden Ring Show slaken een noodkreet. Nog voor 2 maart moeten ze nieuwe leden vinden om het team te versterken. Slagen ze hier niet in, dan komt er wellicht geen 26ste editie meer van de vogeltentoonstelling. "Het laatste wat we willen is doodbloeden. Dan stoppen we liever op een hoogtepunt", aldus voorzitter Dirk Dumon.

De Gouden Ring Show is zowat de grootste internationale vogeltentoonstelling van het land die jaarlijks in Expo Roeselare wordt georganiseerd. Er worden gemiddeld zo'n 7.000 vogels tentoongesteld door een driehonderdtal internationale kwekers. Het evenement lokt jaarlijks zo'n 5.000 bezoekers. In december vierde de organisatie nog een succesvolle 25ste editie. Maar samen met de jaarwisseling is de stemming bij de zevenkoppige raad van bestuur omgeslagen.





Wanhoopspoging

Ze vrezen voor het voortbestaan van hun tentoonstelling, die in 1993 voor het eerst in de Westhoek Expo in Ieper plaatsvond, en trekken aan de alarmbel. "De tentoonstelling organiseren vereist heel wat inzet en knowhow. De mensen die al jaren deze organisatie dragen, worden er niet jonger op en zijn al een tijdje op zoek naar aflossing van de wacht. We spraken al meermaals mensen die onze hobby delen aan, maar dat leidde steeds tot niets. Nu ondernemen we een allerlaatste wanhoopspoging", aldus voorzitter en Lichterveldenaar Dirk Dumon (68).





"We zijn op het punt gekomen dat we een beslissing moeten nemen. Als er zich geen mensen aanmelden om zich in te werken, dan komt er wellicht geen 26ste Gouden Ring Show. We weten dat het niet eenvoudig is om een taak op te nemen in zo'n organisatie, maar we zijn bereid om al onze ervaring en kunde door te geven. Natuurlijk blijven we ook meewerken zodat de overdracht zonder kleerscheuren verloopt in de hoop onze opvolgers maximale kansen op slagen te bieden."





Toekomst verzekeren

Concreet zoekt men mensen die zich willen bekommeren om de inschrijvingen, sponsoring willen bijeensprokkelen, focussen op de pr, de keuring willen organiseren, de boekhouding en facturatie willen bijhouden, catering voorzien en de website en Facebook beheren.





"We hopen vurig dat er zich een aantal mensen zullen aanmelden zodat de Gouden Ring Show ook in de toekomst kan plaatsvinden. Het zou bijzonder jammer zijn dat we er na 25 edities een punt moeten achter zetten. Kandidaten kunnen zich tot en met vrijdag 2 maart aanmelden. Op de Raad van Bestuur van maandag 5 maart bekijken we of we op voldoende hulp zullen kunnen rekenen om de toekomst te verzekeren." Zich aanmelden kan bij Dirk op 051/72.28.49 of dumon.dirk@telenet.be. Meer op www.goudenring.be en de Facebookpagina Gouden Ring Show vzw.