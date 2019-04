Tine Vercruysse opent zaterdag Kaasatelier in de Zuidstraat: “Als jobstudent werkte ik in een kaaswinkel. Daar heb ik de liefde opgedaan voor wat eerlijk, lekker en artisanaal is” Charlotte Degezelle

04 april 2019

11u40 0 Roeselare De liefde voor kaas en artisanale producten is bij Tine Vercruysse (42) zodanig groot dat ze haar carrière als landbouwingenieur aan de kant heeft geschuifd voor een eigen zaak. Op zaterdag 6 april opent ze in de Zuidstraat de kaas- en delicatessenzaak Kaasatelier. Als student werkte Tine tijdens de vakantie in een kaaswinkel aan zee en de liefde voor kaas is haar altijd bijgebleven.

“Ik heb als landbouwingenieur altijd in de groenten- en voedingsindustrie gewerkt. Bij grote spelers uit de regio als Ardo en Poco Loco”, vertelt Tine. “Maar als vakantiejob heb ik vroeger enkele jaren in een kaaswinkel in Sint-Idesbald gewerkt. Daar heb ik de liefde voor wat eerlijk, lekker en artisanaal is opgedaan en die is altijd gebleven. Maar een eigen zaak openen, was als twintiger niet aan de orde en bovendien had ik toch voor iets gestudeerd. Ik ging dus werken, maar die liefhebberij is wel altijd gebleven. Zes jaar geleden dook het idee voor een eigen zaak voor het eerst op, maar de kinderen waren nog te klein. Toen ik enkele maanden geleden hoorde dat het Kaashuysje in de Zuidstraat over te nemen stond, ben ik meteen eens komen kijken.”

Eind februari gaf ze haar job op en zaterdag opent ze met Kaasatelier haar eigen zaak. “De voorbije maand hebben we het Kaashuysje volledig gestript en ingericht naar mijn smaak. Nu ben ik keihard aan het aftellen naar de opening. Ik ga mijn eerste bezoekers vanaf 9 uur verwennen met allerlei proevertjes.”

Lokaal aanbod

“In totaal bied ik 120 soorten aan. Voornamelijk Franse kazen, maar ook Belgische, Italiaanse, Zwitserse, Oostenrijkse, Engelse en zelfs kaas uit Corsica. Maar ook voor kaasfondue, raclette, kaasplanken, tapas- en fijne charcuterieplanken, geschenkmandjes, lekkere bieren, ciders, wijnen,... kun je hier terecht. Heel belangrijk vind ik trouwens het lokale aspect van het Kaasatelier. Ik werk samen met Petit Patsy voor de planken en met Slagerij Dries voor enkele specialiteiten, heb in mijn drankengamma onder andere het Roeselaarse Wuk-bier en de spirits van restaurant Boury, verkoop ook enkele kazen van de Rumbeekse kaasboerderij ’t Groendal,…”

Toekomstplannen

Tine toont zich ook ambitieus en heeft nog toekomstplannen. “Ik heb hier zoveel lekkere dingen in de winkel waarmee ik belegde broodjes en salades kan maken. Vanaf volgende week dinsdag pak ik dan ook met een beperkte selectie van beide aan. Bovendien wil ik vanaf het najaar graag ook af en toe workshops en proefavonden organiseren. Zo wil ik de mensen de boeiende kaaswereld leren kennen in combinatie met bieren, wijnen, cider,...” Meer info op de Facebookpagina Kaasatelier.