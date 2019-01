Timur Sergeyenia brengt Chopin naar de H. Godelievekerk CDR

17 januari 2019

Oekene NV organiseert op zondag 3 februari een klassiek concert in de H. Hodelievekerk langs de Honzebroekstraat. Klaviervirtuoos Timur Sergeyenia, van wie wordt gezegd dat hij de verfijning van de klassieke musicus met de onstuimigheid van een hardrock-icoon combineert, brengt er om 18 uur een concert met werk van Chopin. Tickets kosten in voorverkoop 15 euro, aan de deur 18 euro. Meer info en reserveren via https://oekenenv.wordpress.com.