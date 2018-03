Time can Tell brengt videokunst in de stad 15 maart 2018

Videokunst viert van 16 maart tot en met 6 mei hoogtij in Roeselare dankzij het artistieke project 'Time can Tell'.

Via een traject kan je op zeven locaties in de stad kennismaken met werk van 18 internationaal erkende kunstenaars zoals Johan Grimonprez, David Claerbout, Vanessa Beecroft, Michel Auder, Regina José Galindo, Cao Fei en Wim Cuyvers..Daarnaast biedt Time can Tell ook kansen aan jong en veelbelovend Vlaams talent. Zo creëerde Cultureel Ambassadeur voor Roeselare Alex Verhaest speciaal een nieuw werk voor het ambitieus videoparcours.





Bedoeling van Time can Tell is het tonen van de magie van het bewegend beeld. De tentoonstelling vertrekt van de veranderende kracht van beelden en daagt de kijker uit om tijd te nemen en te blijven kijken. Een uitgebreid randprogramma met filmvoorstellingen, rondleidingen en workshops versterken de focus op de video- en multimediale kunst. Time can Tell is een realisatie van de Directeurswoning in samenwerking met stad Roeselare, de Spil, Argos Centrum voor Kunst en Media, het HISK en HOWEST/ DEVINE.





Het volledige traject van Time can Tell is 3,2 kilometer lang en neemt ongeveer tweeënhalf uur in beslag. De toegang is gratis. Alle locaties zijn telkens open van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur, uitgezonderd de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die vrijdag open is tot 17 uur. Het programma is te vinden op www.dedirecteurswoning.be. (CDR)