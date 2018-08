Tijdelijke andere ingang recyclagepark 30 augustus 2018

Het recyclagepark van Rumbeke is tijdelijk niet via de Koolzaadstraat toegankelijk. Daar wordt sinds maandag een nieuw wegdek aangelegd. De werken duren 14 dagen. In die periode is het recyclagepark te bereiken via de Moorseelsesteenweg. (CDR)