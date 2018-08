Tijdelijk zwemmen in Izegem 03 augustus 2018

Het Spillebad sluit op 6 augustus. Een laatste keer zwemmen kan nog tot en met zondag 5 augustus. Op zondag 26 augustus opent Sportoase Schiervelde feestelijk de deuren. Iedereen is dan welkom om een kijkje te komen nemen. Vanaf maandag 27 augustus om 8 uur kan er gesport worden. In de tussenperiode van 6 tot en met 26 augustus kunnen Roeselaarse zwemmers tegen het inwonerstarief terecht in het zwembad 'De Krekel' in Izegem. Er wordt ook een gratis pendelbus ingelegd tussen het Spillebad en De Krekel. Die vertrekt aan het Spillebad richting Izegem om 13.45, 14.45, 15.45 en 16.45 uur. Terugkeren vanuit Izegem kan stipt om 15.15, 16.15 en 17.45 uur. (CDR)