Tientallen patiënten uitgegleden door ijzel HANS VERBEKE

03 maart 2018

02u35 0 Roeselare De ijzel heeft gisteren behoorlijk wat ellende veroorzaakt. Tientallen mensen moesten naar de spoedafdeling in onze ziekenhuizen omwille van breuken en zware kneuzingen. "Ik was nog zo voorzichtig op de parking van de Izegemse Delhaize, en toch gleed ik uit", zegt Vanessa Vandenbulcke, die een gebroken pols heeft.

Met een pijnlijke grimas en een diepe zucht verliet Vanessa Vandenbulcke (45) uit Sint-Eloois-Winkel gisterennamiddag samen met haar man Filip Seynaeve (47) de spoedafdeling van de Sint-Jozefskliniek in Izegem. De linkerarm van de vrouw zat in een kraakvers gips, tot aan de schouder. "Stomweg gevallen", zegt Vanessa. "Voor ik na het werk naar huis reed, wilde ik nog wat boodschappen doen in de Delhaize in Izegem. Dat ik voorzichtig moest zijn, wist ik al. Mijn man had me een sms gestuurd dat het overal spekglad was. Voetje voor voetje schuifelde ik van de parking naar de winkel, maar op een zucht van de toegangsdeur gleed ik uit. Een zware val was het niet, maar ik strekte mijn armen en liep daardoor een complexe breuk op aan mijn linkerpols. M'n hele arm zit nu in het gips, er mag absoluut niks bewegen om de breuk niet te verergeren. Maandag moet ik terugkomen, dan wordt mijn pols geopereerd."





Wachttijden

De vrouw is minstens drie maanden out. "Dat is niet alleen voor mij en m'n omgeving vervelend, maar ook voor mijn werkgever", zegt Vanessa.





Echtgenoot Filip Seynaeve luistert met een glimlach. "Ik zal mijn kuiten mogen insmeren", weet hij. "Een hoop huishoudelijk werk komt op me af. Maar ik heb ervaring. Vanessa brak eerder al eens haar andere pols. Ook toen moest ik mijn verantwoordelijkheid opnemen. Dat zal nu niet anders zijn." Op de spoedafdeling van de Sint-Jozefskliniek was het razend druk, met een twintigtal 'ijzelslachtoffers'. "De wachttijden lopen op. De meest dringende zorgen krijgen uiteraard voorrang", zegt de zorgdirectie. Eveneens een pittige dag bij AZ Delta in Roeselare. "Er is een flinke toestroom van mensen die uitgegleden zijn, maar we kunnen het nipt bolwerken", klinkt het. De spoedafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt bleef gespaard van extra drukte.





De sneeuwval van later op de dag veroorzaakte minder ellende, al werd het een bijzonder moeilijke avondspits.